معلومة خاطئة من مالك تشيلسي حول محمد صلاح تثير تفاعلا

2022/09/14 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مالك تشيلسي ردود فعل واسعة بعد أن استشهد بمعلومة خاطئة حول نجاح أكاديمية فريقه عبر الإشارة إلى أنها خرجت لاعبين مثل المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفن دي بروين

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