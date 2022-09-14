713 عراقيا قضوا في حوادث جنائية خلال شهر.. تعرف على الأسباب

2022/09/14 | 16:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كشفت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل أكثر من 700 حالة وفاة الشهر الماضي نتيجة حوادث جنائية، يؤشر العديد من المراقبين ارتفاعا مطردا بنسبة الجرائم لتصل إلى أرقام لم تسجل في البلاد منذ سنوات.

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