2022/09/14 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -uH1lJfVV98

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في الأنبار: القوات الامنية تمكنت من ضرب العديد من اهداف داعـ،ـش الموجودة في باطن الارض) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في الأنبار: القوات الامنية تمكنت من ضرب العديد من اهداف داعـ،ـش الموجودة في باطن الارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).