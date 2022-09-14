النزاهة تكشف مخالفات بتوزيع وتمليك أراضٍ في نينوى

2022/09/14 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة تكشف مخالفات بتوزيع وتمليك أراضٍ في نينوى -النزاهة تضبط مواد طبية منتهية الصلاحية و6 متهمين في النقل نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة أربع عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بجباية أموالٍ خلافاً للقانون، ومخالفات ومواد طبية منتهية الصلاحية في محافظة نينوى.وأشارت الدائرة، في حديثها عن العمليَّات، إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى الذي […]

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