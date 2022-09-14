بإعلان من الإتحاد الآسيوي.. الكويت تحتضن مباريات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للشباب

2022/09/14 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الكويت ستحتضن مباريات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للشباب.

وتضم المجموعة الثامنة منتخبات العراق والهند وأستراليا والكويت، البلد المضيّف”.

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي “ستقام مباريات المجموعة الثامنة لتصفيات شباب آسيا في ملعب جابر الدولي بالكويت”.

وزاد “المباريات ستقام من 14 إلى 18 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، والمنتخبات المشاركة بالمجموعة (الكويت والعراق والهند وأستراليا)”.

يذكر أن تصفيات المجموعة الآسيوية الثامنة، تم تأجيلها بعد نقلها من مدينة البصرة العراقية، علاوة على قرار انسحاب أستراليا، ومن ثم العدول بعد اعتماد مدينة جديدة لاستضافة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاما، التي ستقام العام المقبل في أوزبكستان.

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