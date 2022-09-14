الإعصار “مويفا” يلغي الرحلات التجارية في أبرز مطارين في شنغهاي

2022/09/14 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، الغاء جميع الرحلات التجارية في أبرز مطارين في شنغهاي شرق الصين مع اقتراب الاعصار “مويفا”.

وقالت الشركة المشغلة للمطارين في بيان “سيعلن مطارا شنغهاي في الوقت المناسب عن التعديلات على الرحلات في المطارين (بودونغ وهونغكياو) عملا بتطور الوضع بالنسبة للإعصار”.

ويتوقع أن يضرب الإعصار شنغهاي عند الساعة 19:00 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، حسب التلفزيون الصيني العام.

ومن المتوقع أن تصاحبه أمطار غزيرة ورياح قوية في المقاطعات الساحلية في شرق البلاد (تشجيانغ، فوجيان) وشنغهاي العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأمرت سلطات تشجيانغ السفن “بالعودة إلى الموانئ، كما أغلقت المدارس والمواقع السياحية”.

ويمكن أن يضرب الإعصار مينائي “نينغبو وتشوشان” في جنوبشنغهاي بشكل خاص، وهما من أكبر الموانئ في العالم.

و “مويفا” هو الإعصار الثاني عشر الذي يضرب الصين هذه السنة، وفق وسائل الإعلام الرسمية.

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