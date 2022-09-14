حادث مروري يتسبّب بإصابة أربعة عشر زائراً إيرانياً شمالي بابل

2022/09/14 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أربعة عشر زائراً إيرانيا في حادث مروري شمالي بابل.

وقال مدير إعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني أن “حافلة تقل زائرين إيرانيين انقلبت على الطريق الرابط بين القرية العصرية التابعة لناحية الاسكندرية والطريق السريع شمالي بابل”، لافتاً الى أن “الحادث جاء نتيجة السرعة العالية لسائق الحافلة”.

واضاف أن “الجرحى تم نقلهم الى مستشفى الحلة الجراحي”.

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