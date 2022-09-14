منظمة الصحة العالمية: نهاية وباء كورونا باتت قريبة

2022/09/14 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاربعاء ،أن نهاية وباء كورونا باتت قريبة.وكانت قد أعلنت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية، أن “الوقت قد حان لإجراء […]

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