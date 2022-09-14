2022/09/14 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر وقطر وقعتا 3 مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة بين صندوقي الثروة السياديين في البلدين، خلال زيارة مدتها يومان للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، وفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منها صندوقي الثروة السياديين..



مصر وقطر توقعان 3 مذكرات تفاهم بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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