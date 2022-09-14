الداخلية الايرانية: عودة 50 % من زوار الاربعين الى البلاد

2022/09/14 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري، اليوم الاربعاء، عودة حوالي 50% من الزوار الايرانيين الذين شاركوا في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) في العراق.

واشارت وكالة فارس الى تصريح ادلى به العميد اشتري خلال لقاء استمر 3 ساعات مع وفد عسكري عراقي في مدينة خرمشهر بحضور السفير الايراني في العراق، حيث أعرب عن بالغ شكره للوفد العراقي الذي جاء الى هذه المدينة لمناقشة بعض الامور الخاصة بمراسم الاربعين.

وأشار اشتري، الى ما ذكره قائد الحشد الشعبي في البصرة اللواء ابو جنان البصري وباقي المسؤولين العراقيين، موضحا أن ما قاله الاخوة العراقيون انما يظهر اشرافهم الكامل على الامور ويعتبر خير دليل للهاجس الذي يساور كلا الجانبين الايراني والعراقي وعدم الشعور بالابتعاد عن بعض.

واقترح هذا المسؤول الايراني تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لمراقبة الحدود واتخاذ القرارات المناسبة في المواقع الحساسة، ورأى أن تشكيل مثل هذه اللجنة التي يمكن ان تضم خبراء لكلا الجانبين بإمكانها تسهيل عملية العبور واستتباب الامن ونقل التجارب بين الطرفين للحيلولة دون حدوث اي مشكلة.

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