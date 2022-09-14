"نتائج ستؤدي لحدوث ازمة".. الكشف عن مستجدات التحقيق بأحداث الخضراء - عاجل

2022/09/14 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف مصادر مطلعة، الاربعاء، عن وصول نتائج تحقيقات حول ازمة الخضراء وتداعياتها الى 90 %، مبينا ان النتائج سوف لن تعلن لتجنب حدوث ازمة جديدة بين القوى السياسية.وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "كل المؤشرات تقود الى ان نتائج التحقيقات في احداث الخضراء الدامية ربما لن تنشر خاصة وان 90% من محاورها باتت مكتملة وفق المعلومات".واضافت، ان "النتائج قد تقود الى ازمة اخرى او تخلق اشكالية ما يعني بان عدم نشرها ياتي في اطار رفض فتح ازمة قد تكن بداية ازمة اخرى"، لافتا الى أن "اعلان كل من سقطوا في احداث الخضراء شهداء حسمت الامر بشكل مبكر".واشار الى ان "الجنة توصلت الى حقائق في حال اعلانها ستؤدي الى خلق ازمة او اثارة حساسية بعض الاطراف لذلك يجري التريث بها او تركها لوقت اخر وهذا ما اعتمد في ملف احداث الخضراء".وكان اتباع التيار الصدري شرعوا باقتحام المنطقة الخضراء وسط صدام مسلح مع القوات المكلفة بحماية المنطقة ما اسفر عن استشهاد واصابة العشرات قبل نحو عدة اسابيع.

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