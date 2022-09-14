الاتحاد الآسيوي يختار الكويت لاستضافة مجموعة منتخب العراق للشباب

2022/09/14 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أبْرَقَ الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، رسالةً إلى الإتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم يبلغهُ فيها اختيار دولة الكويت أرضاً لمبارياتِ المجموعة الثامنة لتصفياتِ كأس آسيا للشَباب التي تضم منتخبات العراق وأستراليا والكويت والهند.

وحددَ الآسيويّ الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاقِ مبارياتِ المجموعة.

وسيلاقي منتخبنا للشباب في مباراته الأولى نظيره الهندي بتاريخِ الرابع عشر من الشهر المقبل في ملعبِ جابر الأحمد الدولي، بينما سيواجه منتخبنا نظيره الكويتي في السادس عشر من الشهر نفسه في استاد جابر الأحمد الدولي.

ويختتمُ العراقُ مبارياته بمواجهةِ أستراليا في ملعبِ جابر الأحمد الصباح الدولي. يذكرُ أن بطل المجموعة سيتأهلُ إلى نهائياتِ كأس آسيا مباشرةً بالإضافةِ إلى أفضل خمسة ثواني من المجاميع المُشاركةِ في التصفياتِ الآسيويّة للمشاركةِ في النهائياتِ التي ستستضيفها أوزبكستان العامّ المُقبل.

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