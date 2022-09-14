2022/09/14 | 17:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة فورين أفيرز الأميركية مقالا تناول بالنقد والتحليل المواقف السياسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومحاولاته لاحتواء النفوذ الإيراني في العراق، وفرض سيطرته على ترتيبات تقاسم السلطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثأر مقتدى الصدر.. لماذا يمكن أن تكون إيران الخاسر الحقيقي في صراع شيعة العراق؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثأر مقتدى الصدر.. لماذا يمكن أن تكون إيران الخاسر الحقيقي في صراع شيعة العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).