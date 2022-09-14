تفشي الكوليرا في سوريا يؤدي إلى 7 وفيات و53 حالة إصابة

2022/09/14 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي 7 مصابين بوباء الكوليرا في 3 محافظات سورية، حسب بيان لوزارة الصحة السورية، الثلاثاء، فيما سُجلت 53 حالة إصابة مسجلة بالكوليرا على مستوى البلاد.

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