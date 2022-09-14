الأمم المتحدة تحذر من تفجر الحرب الأهلية بسوريا من جديد

2022/09/14 | 17:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذرت الأمم المتحدة الأربعاء 14 /9/2022، في تقرير جديد من خطر تفجر الأوضاع على...

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