هيئة الاستثمار: الفساد وعمليات السمسرة تسببت بارتفاع أسعار الوحدات السكنية

2022/09/14 | 17:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، الأربعاء 14 /9/2022، عدم امتلاكها سنداً قانونياً لفرض أسعار للوحدات...

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