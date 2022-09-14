الكوليرا في سوريا.. ممثلة

2022/09/14 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع الكشف عن تسجيل إصابات بمرض "الكوليرا" في سوريا، خلال اليومين الماضيين الأمم المتحدة ومنظمة "الصحة العالمية" لإصدار تحذيرات من "تهديد خطير" قد تواجهه البلاد، ولا سيما في ظل ما تعانيه من تداعيات فرضتها الحرب المستمرة، منذ أكثر من عقد.

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