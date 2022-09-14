2022/09/14 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: KHoYsx-4bfM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلطة فساد جديدة في العراق .. غسيل للأموال وسرقة للمشاريع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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