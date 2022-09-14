لمنع حدوث خرق أمني وبالتزامن مع الزيارة الأربعينية.. قوة من الحشد الشعبي تشرّع بعملية لملاحقة “داعش”

2022/09/14 | 18:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرّعت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بعملية لملاحقة فلول “داعش” في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان، أن “قوة من اللواء 62 شرّعت وبالاشتراك مع اللواء 110 في الحشد الشعبي، في عملية دهم وتفتيش في منطقة دروشكه في قضاء خانقين شرقي محافظة ديالى”.

وأضافت، أن “العملية الأمنية تهدف للقضاء على خلايا داعش الإرهابي وملاحقتهم في قضاء خانقين شرق محافظة ديالى يأتي” لافتاً الى أن “ذلك بالتزامن مع زيارة أربعينية الإمام الحسين والاستمرار في تأمين المناطق الواقعة في قاطع المسؤولية لمنع حدوث خرق أمني”.

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