في ثاني حادث من نوعه.. مودع لبناني يقتحم فرع بنك “البحر المتوسط” بمنطقة عالية الشوفية اللبنانية (فيديو)

2022/09/14 | 18:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثاني حادث من نوعه، أقدم مودع لبناني، اليوم الاربعاء، على اقتحام فرع بنك “البحر المتوسط” في منطقة عالية الشوفية اللبنانية.

وذكرت مصادر اعلامية، أن “المودع اللبناني، رامي شرف الدين، الذي اقتحم فرع المصرف في عالية، إذ دخل المصرف وبحوزته سلاح صيد ونجح في الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، وبعد أن سلمها إلى شقيقه، سلم نفسه للقوات الأمنية”.

وكان عدد من المودعين ، بينهم إمرأة، اقتحموا أحد فروع “بلوم بنك” في بيروت، صباح اليوم، للغرض نفسه.

وفي مقاطع فيديو جرى تداولها، ظهرت إمرأة تحمل مسدسا تطالب بأموالها “المحتجزة” في البنك.

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