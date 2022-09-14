تحرير فتاتين إيزيديتين عراقيتين بعد مداهمات وتفتيش قامت بها قوات (قسد) داخل مخيم الهول

2022/09/14 | 18:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مكتب شؤون المختطفين في سنجار درويش جوكي، اليوم الأربعاء، تحرير فتاتين إيزيديتين من داخل مخيم الهول بالحسكة السورية، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال جوكي، إن “الفتاتين الأولى اسمها سوسن حيدر 23 عاماً، والثانية وفاء عباس، من قرية كوجو، اختطفتا في العام 2014 من عناصر داعش في سنجار”.

وأوضح أن “عملية التحرير جاءت بعد مداهمات وتفتيش قامت بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) داخل المخيم”.

في السياق، أبلغ مصدر، أن “الفتاة وفاء عباس قد التحقت بذويها في اقليم كردستان”.

ووفقاً لدائرة شؤون المختطفين والمختطفات فان أكثر من 2700 من النساء والاطفال الايزيديين مايزالون مختطفين لدى تنظيم داعش.

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