2022/09/14 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، أن أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة الف سائح زاروا الإقليم خلال العام الحالي، معظمهم من مناطق الوسط والجنوب العراقي.

ونشرت هيئة السياحة في حكومة الإقليم، إحصاءات بذلك، أشارت إلى أنه منذ الأول من شهر كانون الثاني الماضي ولغاية الأول من آب الماضي دخل ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسع وسبعون الفا وستمائة وست وخمسين سائحا الى اقليم كوردستان.

كما اشار الى ان 85٪؜ من هؤلاء السياح جاءوا من مناطق وسط وجنوب العراق، و15٪؜ الباقين كانوا من الأجانب، لافتا الى العمل على افتتاح مشاريع سياحية جديدة ومتنوعة من اجل زيادة أعداد السياح.

ووفقا لإحصاءات هيئة السياحة، فإن هناك قرابة ثلاثة الآف مكان ومركز سياحي تقدم فيها الخدمات والنشاطات السياحية المتنوعة وبعض الاماكن متخصصة بالجولات الشتوية والألعاب التي تمارس على الثلوج.

وكان وزير البلديات والسياحة في حكومة الاقليم قد قدم في اجتماع مجلس وزراء الاقليم في الخامس من شهر حزيران الماضي تقريرا يتضمن 17 فقرة تم إقراره بهدف زيادة الاهتمام بقطاع السياحة في الاقليم، وان تنسق الوزارات بشكل اكبر من اجل تطوير هذا القطاع؛ وفي الإطار ذاته أعدت الوزارة خطة لثمانية أعوام لتطوير السياحة وزيادة مشاريع الاستثمار في هذا المجال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة ملايين وسبعمائة الف سائح قصدوا كوردستان العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة ملايين وسبعمائة الف سائح قصدوا كوردستان العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).