المستمسكات المطلوبة للتقديم على استمارة التوظيف للكليات الساندة (العلوميين)

2022/09/14 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعرف على المستمسكات المطلوبة عند التقديم على استمارة التوظيف للكليات الساندة (العلوميين)

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