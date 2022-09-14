2022/09/14 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات البصرة للحشد الشعبي

مهدي عبد الواحد البصيري، الأربعاء، عن

اعتقال خلية مكونة من ٨ أشخاص من مثيري

الفتن والعاملين على نشر الأفكار

المنحرفة الذين انغمسوا بين جموع زوار

أربعينية الإمام ال

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