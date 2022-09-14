اعتقال مطلوب بقضايا فساد بعد هروبه من محكمة تحقيق صلاح الدين

2022/09/14 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

* بعد مرور أقل من 24 ساعة؛ الأمن الوطني

يلقي القبض على أحد المطلوبين بقضايا

فساد عند هروبه من محكمة تحقيق صلاح

الدين.*

بجهد استخباري ومتابعة ميدانية ، تمكنت

مفارز جهاز الأمن الوطني من القاء

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