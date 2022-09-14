الصحة العالمية تزف خبرا سارا يخص كورونا

2022/09/14 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم

الأربعاء، عن خبر سار بقرب انتهاء جائحة

كورونا بعد أن حصدت أرواح ملايين

الأشخاص.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس

ادهانوم غيبريوسوس أن "العالم أقرب من

أي وقت مضى" للقض

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