2022/09/14 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البنك المركزي يوجه بتسهيل إجراءات منح قروض شراء منظومات الطاقة المتجددة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:06

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