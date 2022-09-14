الكشف عن اجماع سياسي لفتح ابواب البرلمان عقب الأربعينية

2022/09/14 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادتترقب الاوساط السياسية انتهاء عطلة زيارة الاربعينية لانطلاق المباحثات الرسمية حيث كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الموسوي، عن وجود اجماع سياسي لعودة جلسات مجلس النواب بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين.وقال الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم) ، ان "هناك اجماعا سياسيا من كل الكتل والأحزاب على عودة جلسات مجلس النواب بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين". واضاف الموسوي انه "لايمكن بقاء المؤسسة التشريعية والرقابية معطلة دون أي مبرر، مع وجود الكثير من القوانين التي تحتاج الى تشريع".وبين ان "هناك قوانين مهمة يجب على مجلس النواب تشريعها، وسيكون هناك حراكا برلمانيا مكثفا بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين لاعادة جلسات البرلمان وتشريع القوانين التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين".

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