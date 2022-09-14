2022/09/14 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أعلن قائد عمليات البصرة للحشد الشعبي مهدي البصيري، اليوم الأربعاء، الإطاحة بخلية من "مثيري الفتن" في المحافظة.

وقال البصيري، في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "قواتنا تمكنت من اعتقال خلية مكونة من 8 أشخاص من مثيري الفتن والعاملين على نشر الأفكار المنحرفة الذين انغمسوا بين جموع زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".وأضاف ان “الجهد الأمني والاستخباري لقيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة تمكن من جمع المعلومات ورصد تحركات هذه الخلية المرتبطة بجهات تنوي تخريب زيارة الأربعين وإثارة المشاكل فيها”.

وأكد البصيري انه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة بهدف إكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم، فضلا عن مواصلة التنسيق مع القوات الامنية وعمليات التدقيق والفرز الأمني للمعلومات للبحث عن أي حراك مشبوه يستغل المناسبة المليونية حتى انتهاء جميع المراسيم وعمليات التفويج العكسي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بخلية من "مثيري الفتن" في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بخلية من "مثيري الفتن" في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).