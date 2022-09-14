2022/09/14 | 19:00 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: الوزارات لا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بأعداد العقود والأجراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/14 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الوزارات لا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بأعداد العقود والأجراء) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الوزارات لا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بأعداد العقود والأجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).