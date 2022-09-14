إخماد حريق اندلع داخل بناية في منطقة الكاظمية ببغداد

2022/09/14 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحادث كان نتيجة الإهمال.

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