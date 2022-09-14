الإطاحة بمطلوب للنزاهة بعد فراره من محكمة تحقيق صلاح الدين

2022/09/14 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المطلوبين بقضايا فساد بعد مرور أقل من 24 ساعة على هروبه من محكمة تحقيق صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بجهد استخباري ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من القاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين للنزاهة بقضايا فساد بعد فراره من محكمة تحقيق صلاح الدين قبل محاكمته".

وأشار البيان، إلى "تسليمه إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

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