2022/09/14 | 19:06 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تطالب وزارة النقل بتوفير باصات "ذات الطابقين " لتقديم الخدمات لابناء المحافظة وتشجيع السياحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/14 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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