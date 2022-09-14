قائد بعثة “الناتو” يشدّد على أهمية أمن واستقرار العراق بالمنطقة ولحلف الناتو ويؤكد العمل سوية لمكافحة الإرهاب

2022/09/14 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، قائد بعثة الناتو الجديد في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي، في مقر الوزارة، حيث قدّم الوزير التهنئة لقائد البعثة لتسنمه منصبه الجديد قائداً للبعثة في العراق.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان انه “جرى خلال اللقاء استعراض المهمات التي تقوم بها بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، وهي تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة العسكرية، فضلاً على مناقشة سبل تسهيل مهمات البعثة، وامكان توسيع مهماتها لتشمل تدريب قوات الشرطة العراقية”.

وأعرب الفريق ايانوتشي عن شكره لوزارة الخارجية لدورها في تسهيل مهمة البعثة.



وعبّر عن سعادته بمهام عمله في العراق، مشيراً إلى أهمية أمن واستقرار العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف الناتو.

وأكد رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة القادمة على الاصعدة كافة، وعدم إقتصارها على المستوى العسكري والأمني، مشددا على اهمية العمل سوية على محاربة الارهاب وتواصل البعثة مع مختلف الجهات العراقية في سبيل انجاز مهامها بالشكل المطلوب.

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