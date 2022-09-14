منظمة الصحة العالمية: نهاية فيروس كورونا تلوح في الأفق

2022/09/14 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 المسجلة حديثا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020، وحث العالم على اغتنام الفرصة لإنهاء الوباء، وفق فرانس برس.وقال مدير المنظمة للصحفيين: “لم نكن قط في وضع أفضل لإنهاء الوباء.لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح […]

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