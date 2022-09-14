ضبط 7 عجلات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الأوسط

2022/09/14 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط 7 عجلات دون الموديل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط (7) عجلات مختلفة الأنواع دون الموديل المسموح بالاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة". وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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