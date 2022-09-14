2022/09/14 | 19:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت جهاز الأمن الوطني، الأربعاء 14/9/2022، القبض على أحد المطلوبين بقضايا فساد بعد مرور...

ظهرت المقالة القبض على متهم بقضايا فساد هارب من العدالة في صلاح الدين أولاً على المسلة.

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