فورين أفيرز: الصدر يفشل في إضعاف خصومه الشيعة  

2022/09/14 | 19:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشرت مجلة فورين أفيرز (Foreign Affairs) الأميركية مقالا تناول المواقف السياسية لزعيم التيار الصدري مقتدى...

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