وزير خارجية الإمارات يصل إسرائيل في أول زيارة رسمية

2022/09/14 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إلى تل أبيب، مساء الأربعاء، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

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