10 حالات طلاق يومياً في محافظة عراقية

2022/09/14 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو جمعية حقوق الانسان قاسم الدايني، الاربعاء، تسجيل 10 حالات طلاق يومية في ديالى.

وقال الدايني لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى سجلت خلال اب الماضي نحو 300 حالة طلاق اي 10 حالات يوميا كمعدل متوسط في احصائية لاتزال مرتفعة بنظرنا رغم انها اقل من المعدلات الشهرية السابقة".

واضاف، ان "5 اسباب رئيسية تقف وراء الارتفاع المطرد لحالات الطلاق في مجتمع ديالى ابرزها وسائل التواصل الاجتماعي وما تبثه بعض القنوات من افكار لا تتلائم مع منظومة القيم المجتمعية وتقود الى الكثير من الاشكاليات خاصة الخيانة الالكترونية بالاضافة الى تدخل الاهل وضغوط الاوضاع الاقتصادية".

واشار الى ان "الطلاق ظاهرة عامة تثير قلق الراي العام في ديالى وبقية المحافظات خاصة مع الاحصائيات المرعبة التي خلقت جيوش من المطلقات في المجتمع العراقي يرافقها عشرات الالاف من الاطفال الذين يكونون في مقصلة الحرمان والضياع الاسري".

وتابع، انه "من الضروري اعادة النظر بقوانين الطلاق والسعي الى وضع حلول تسهم في احتواء حمى ظاهرة تضرب بقوة المجتمع العراقي في اهم دعاماته".

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