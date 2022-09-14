ادريس الجماع.. شاعر سوداني مسلوب الفؤاد بحب الحرية والجمال

2022/09/14 | 19:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة موفق كاتبة سودانية مقيمة في تركيا للظلم وجوه عديدة وانواع مختلفة لكن اشد انواع الظلم ان نتحدث عن التأريخ دون ذكر بعض الشخصيات والحديث عنهم, فبعضهم ترك بصمة لا تنسى في ذاكرتنا بل وحتى كان منهم من تضرب به الأمثال ومع ذلك غفل عنهم كتاب التأريخ.حان الوقت ان يقف التأريخ […]

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