2022/09/14 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أظهر فحص رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عصر اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الخصاونة “أجرى قبل قليل الفحص المعتمد (بي سي آر) للتأكد من حقيقة الإصابة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة رئيس وزراء الأردن بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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