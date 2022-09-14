2022/09/14 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني شهدت الوحدة التدريبية الاولى لمنتخبنا الوطني وجود خمسة لاعبين فقط من القائمة التي تم الاعلان عنها من قبل المدرب راضي شنيشل في وقت سابق.واللاعبون الخمسة هم حسين علي، وشهاب رزاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب الوطني يخوض وحدته التدريبية الاولى بـ5 لاعبين فقط المركز الخبري الوطني.

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