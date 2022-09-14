سوريا.. انفجارات في حقل نفطي

2022/09/14 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دوّت سلسلة انفجارات متتالية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي في سوريا، حيث أكبر القواعد الأمريكية حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية عن سبب الانفجارات أو حجم الخسائر.

ويعد حقل العمر النفطي أكبر الحقول في سوريا، ويتعرض للاستهداف بشكل متكرر، وكان آخر هجوم يتعرض له في الثالث من الشهر الجاري.

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