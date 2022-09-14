2022/09/14 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرر القطاع المالي الروسي، جراء العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات، بحسب ما كشفت وثيقة لوزارة المالية الداخلية الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مئات المليارات.. خسائر مباشرة للاقتصاد الروسي بسبب العقوبات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مئات المليارات.. خسائر مباشرة للاقتصاد الروسي بسبب العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).