بالفديو.. لقاء رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني

2022/09/14 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في دباشان بالسليمانية ريان الكلداني الأمين العام لحركة بابليون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية ومساعي تخطي العقبات التي تقف أمام العملية السياسية، فيما شدد الجانبان على الحوار والتفاهم المشترك بين الأطراف السياسية واتفقا على إيجاد حل مناسب للمشكلات في أسرع وقت وتسخير جميع الجهود من أجل استقرار ومستقبل البلاد.

وشدد الرئيس بافل طالباني خلال اللقاء على تعميق روح الوئام بين القوى والاطراف السياسية قائلا: من واجبنا جميعا أن نعمل بروح وطنية مسؤولة فالخلافات لا تخدم وضع البلاد ويجب ألا نجعل حياة المواطنين ضحية للصراعات السياسية، ولابد أن تبدي الأطراف مرونة وتهيء بيئة مناسبة لإنجاح الأهداف العليا وهي رغبة معظم السياسيين في العراق.

من جابنه قدم ريان الكلداني شكر وتقدير حركة بابليون إلى الرئيس بافل طالباني على جهوده لتقريب القوى والأطراف السياسية والسير نحو حل المشكلات وقال: يتبع الاتحاد الوطني الكوردستاني سياسة حكيمة وهو ليس جزءا من المشكلات بل كان دوما جامعا للأصوات والألوان المختلفة وكانت جهوده تنصب في خدمة التغيير الإيجابي في العملية السياسية في العراق.

لقاء رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/IronlCl5nd

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) September 14, 2022

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