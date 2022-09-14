العراق يتعاقد على بناء 3 ناقلات نفطية جديدة

2022/09/14 | 19:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وكيل وزارة النفط المدير التنفيذي

لشركة النفط الوطنية العراقية حامد

يونس أمس بأن بلاده تعاقدت مع شركات

عالمية على بناء ثلاث ناقلات نفطية.

وقال يونس، في بيان صحفي، إن “العراق

تعاقد لإنشاء ثلاث ناقلا

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