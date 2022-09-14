ضبط سبع عجلات مختلفة الأنواع مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد في ميناء أم قصر الأوسط

2022/09/14 | 20:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط 7 عجلات دون الموديل، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أن “منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط (7) عجلات مختلفة الأنواع دون الموديل المسموح بالاستيراد، حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة”.



وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة العجلات الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

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