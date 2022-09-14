بضمنها دولة عربية.. بريطانيا تستبعد حضور دول لجنازة الملكة اليزابيث

2022/09/14 | 20:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث، يوم الاثنين المقبل، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وأضافت بـ”حسب رويترز” أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 من الشهر الجاري.



وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا، لأن بريطانيا ليست لديها علاقات دبلوماسية معهما، بسبب الأحداث التي تلت سنة 2011.



ولم توجه دعوة الى أفغانستان دعوتها، بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

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