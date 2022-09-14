الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية محاصرة “دواعش” في الحضر بنينوى

2022/09/14 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية محاصرة فلول عصابات داعش الأجرامية في جزيرة الحضر جنوب الموصل .وقال رئيس الأركان السيد مصطفى العوادي ” بناءا على معلومات استخبارية دقيقة شرعت قطعاتنا متمثلة باللواء ( ٤٤ ) بالتوغل داخل عمق صحراء جزيرة الحضر بعملية أمنية واسعة مشتركة بين قطعات الجيش لملاحقة فلول […]

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